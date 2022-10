Liga dos Campeões: Inter de Milão vence e complica o Barcelona; Napoli faz 6 a 1 no Ajax

Mesmo ficando por menos tempo com a bola, o time italiano segurou a pressão dos espanhóis e conseguiu o triunfo com um belo chute de Hakan Çalhanoglu

Marco BERTORELLO / AFP A Inter de Milão ganhou do Barcelona por 1 a 0



A Inter de Milão obteve um resultado importantíssimo nesta terça-feira, 4, ao derrotar o Barcelona por 1 a 0, no Estádio Giuseppe Meazza, pela terceira rodada da Liga dos Campeões 2022/23. Mesmo ficando por menos tempo com a bola, o time italiano segurou a pressão dos espanhóis e conseguiu o triunfo com um belo chute de Hakan Çalhanoglu, ainda na etapa inicial. O Barça, é verdade, chegou a igualar com Pedri, mas o VAR invalidou o tento por um toque na mão de Ansu Fati na jogada. Com o resultado, a equipe “nerazzurri” chega aos 6 pontos e se isola na segunda posição da chave C, atrás apenas do Bayern de Munique, que está com 100% de aproveitamento. Com apenas três, os catalães estão no terceiro lugar e precisam de um triunfo na semana que vem, diante da Inter, no Camp Nou, para ainda sonhar com a vaga para as oitavas de final da competição.

No mesmo horário, outros cinco jogos foram realizados pela Liga dos Campeões. Na Holanda, o Napoli não tomou conhecimento e goleou o Ajax por 6 a 1, com gols de Raspadori (dois), Di Lorenzo, Zieliński, Kvaratskhelia e Simeone. Com o triunfo, os italianos foram aos 9 pontos, ficando à frente no do Liverpool no Grupo A – os Reds chegaram aos 6 pontos com a vitória sobre o Rangers, que ainda não pontuou na competição. Pela chave B, o Club Brugge também permaneceu com 100% de aproveitamento ao ganhar do Atlético de Madrid por 2 a 0, na Bélgica. Os belgas são seguidos de Bayer Leverkusen, Porto e o próprio Atleti, que somam três pontos cada.