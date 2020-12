Liga dos Campeões: Jogo entre PSG x Istanbul é reagendado após ato de racismo do 4º árbitro

Uefa decide que partida será disputada nesta quarta-feira, 09, às 14h55 (horário de Brasília)

EFE / EPA / IAN LANGSDON

A partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, pela 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi suspensa ainda no primeiro tempo nesta terça-feira, 08, após o 4º árbitro da partida Sebastian Coltescu proferir ofensas racistas contra o treinador adjunto da equipe turca, Pierre Webo. Depois de duas horas de indecisão e muita conversa entre jogadores e comissão técnica, a UEFA se pronunciou e reagendou a partida para esta quarta-feira, 09, às 14h55 (horário de Brasília). Segundo a entidade, a partida voltará ao 14 minutos e com todos os amarelos mantidos. Não foi informado o que acontecerá com o 4º árbitro. Informação foi passada pelo Esporte Interativo, detentor dos direitos de transmissão do torneio.

A partida era válida pelo Grupo H e serviria para definir a posição do PSG na chave, já que o Istanbul está matematicamente eliminado. Na outra partida do grupo, o RB Leipzig venceu o Manchester United por 3 a 2 e, temporariamente, está em primeiro lugar com 12 pontos. Caso a equipe francesa vença o jogo de amanhã, assume o primeiro lugar com 13 pontos, pegando um caminho “mais fácil” nas oitavas de final. Com a derrota, o Manchester United fica fora da próxima fase da Champions e se classifica à Liga Europa, torneio que venceu na temporada 2016/17.