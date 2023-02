Liga dos Campeões: Manchester City leva empate do RB Leipzig; Inter vence Porto por 1 a 0

Ingleses saíram na frente e dominaram o primeiro tempo, mas no segundo levaram sufoco

EFE/EPA/Filip Singer City e RB Leipzig fizeram jogo equilibrado na Alemanha



O Manchester City empatou nesta quarta-feira, 22, com o RB Leipzig, na Alemanha, por 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe inglesa saiu na frente, mas perdeu intensidade no segundo tempo e levou o empate. O início de jogo foi bem equilibrado, com mais posse de bola do City e marcação forte do Leipzig. Até que, aos 27 minutos, uma saída de bola errada deu a oportunidade para Mahrez abrir o placar para os ingleses. O time dominou as investidas do primeiro tempo, mas voltou do intervalo em “banho-maria”. Assim, o Leipzig foi pra cima e aos 25, Gvardiol deixou tudo igual. O gol parece ter acordado o City, que forçou uma defesaça do goleiro Blaswich logo depois. O resultado deixa tudo igual para o confronto da volta, no Etihad Stadium, em 14 de março. No outro jogo do dia, a Inter de Milão enfrentou o Porto e venceu por 1 a 0, gol de Lukaku aos 41 minutos. Os portugueses estavam com um a menos desde os 33.