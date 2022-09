Mbappé marca duas vezes e comanda vitória do PSG contra a Juventus na abertura da Champions League 

Pela mesma chave, o Benfica confirmou o favoritismo e superou o Maccabi Haifa por 2 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa

EFE/EPA/Mohammed Badra Mbappé brilhou na partida entre PSG e Juventus, pela Liga dos Campeões



O Paris Saint-Germain começou sua trajetória na Liga dos Campeões 2022/23 com o pé direito, nesta terça-feira, 6, ao vencer a Juventus por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, em confronto válido pelo Grupo H. Com o apoio massivo de seus torcedores, o time parisiense conquistou o triunfo contando com gols de Kylian Mbappé. Logo aos quatro minutos, o atacante recebeu cavadinha de Neymar e encheu o pé para abrir o placar. Já aos 21 minutos, ele tabelou co Hakimi, disparou e bateu firma para estufar as redes. Na etapa complementar, a Velha Senhora equilibrou a partida, fez o goleiro Gianluigi Donnarumma trabalhar bastante e descontou com McKennie, após batida de escanteio, ainda aos 7 minutos. Pela mesma chave, o Benfica confirmou o favoritismo e superou o Maccabi Haifa por 2 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, com gols de Rafa Silva e Álex Grimaldo.