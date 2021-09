Liga dos Campeões: PSG só empata com Club Brugge; City goleia o RB Leipzig por 6 a 3

Mesmo contando com Messi, Mbappé e Neymar, o time francês sofreu e poderia ter deixado o campo com um resultado até pior; Aké, Mukiele (contra), Mahrez, Grealish, João Cancelo e Gabriel Jesus fizeram os gols dos citizens

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Mbappé durante partida entre PSG e Club Brugge, na Bélgica, pela Liga dos Campeões



O Paris Saint-Germain decepcionou nesta quarta-feira, 15, ao ficar no empate em 1 a 1 com o Club Brugge, no estádio Jan Breydelstadion, na Bélgica, na rodada inaugural da Liga dos Campeões da Europa. Mesmo contando com Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, o time francês sofreu e poderia ter deixado o país com um resultado até pior. Ander Herrera abriu o placar para os visitantes, enquanto Vanaken deixou tudo igual para os donos da casa. Com o resultado, as duas equipes ficam empatadas na segunda posição do Grupo A, com um ponto cada.

O PSG deu indício de que iria atropelar os belgas. Contando com o seu trio poderoso, o time parisiense abriu o placar aos 15 minutos com Ander Herrera, que aproveitou belo cruzamento de Kylian Mbappé para marcar. O problema, no entanto, é que o Paris demonstrou pouca aptidão na marcação, dando espaços para o Club Brugge. O empate veio aos 26 minutos, quando Vanaken recebeu de Sobol, bateu e contou com desvio em Kimpembe para igualar. Mesmo com pouco entrosamento no ataque, a equipe parisiense quase retomou a dianteira com Messi – o argentino acertou o travessão em chute de fora da área. O Brugge, por sua vez, fez Keylor Navas praticar duas boas defesas. No retorno do intervalo, Mbappé sentiu uma dor no pé e precisou ser substituído, dando lugar a Icardi. Melhor na partida, o Brugge teve mais três oportunidades, mas Lang, Sowah e Hendry não aproveitaram. Já o PSG deixou a desejar, tendo Neymar, seu camisa 10, em jornada ruim.

No mesmo horário, Manchester City e RB Leizpig fizeram o outro jogo do “Grupo da Morte”, no Etihad Stadium, na Inglaterra. Diferente da partida na Bélgica, o confronto entre ingleses e alemães foi recheado de gols, com uma goleada por 6 a 3 a favor do time de Pep Guardiola. Aké, Mukiele (contra), Mahrez, Grealish, João Cancelo e Gabriel Jesus fizeram os gols dos citizens, enquanto Nkunku marcou os três do conjunto alemão. Com a vitória, o City assume a liderança de uma das chaves consideradas mais complicadas desta fase. Daqui duas semanas, no dia 28 de setembro, o PSG enfrenta o time de Manchester, no Parque dos Príncipes, enquanto o RB Leipzig encara o Club Brugge, na Alemanha.

Confira todos resultados da Liga dos Campeões desta quarta-feira:

Grupo A

Club Brugge 1 x 1 PSG

Manchester City 6 x 3 RB Leipzig

Grupo B

Atlético de Madrid 0 x 0 Porto

Liverpool 3 x 2 Milan

Grupo C

Besiktas 1 x 2 Borussia Dortmund

Sporting 1 x 5 Ajax

Grupo D

Sheriff 2 x 0 Shakhtar Donetsk

Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid