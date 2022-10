Liga dos Campeões: Real Madrid evita derrota para Shakhtar Donetsk nos acréscimos; PSG fica no 1 a 1 com o Benfica

Merengues permanecem na liderança do Grupo F, enquanto franceses e portugueses dividem a ponta na chave H

EFE/EPA/Leszek Szymanski Real Madrid e Shakhtar empataram em 1 a 1 na Liga dos Campeões



O Real Madrid não fez uma grande partida, mas conseguiu arrancar o empate em 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk, nesta terça-feira, 11, na Arena Varsóvia, na Polônia, em confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões 2022/23. Após ver Zubkov marcar para os ucranianos, o time de Carlo Ancelotti sofreu bastante para criar, conseguindo igualar somente aos 51 minutos do segundo tempo, em cabeçada do zagueiro Rudiger. Com o resultado, os Merengues não garantem a classificação para o mata-mata, mas vão aos 10 pontos no Grupo F, sendo seguidos por RB Leipzig (6), Shakhtar (5) e Celtic (1). No mesmo horário, o Paris Saint-Germain também ficou no 1 a 1 com o Benfica, no Parque dos Príncipes, pela chave H. Kylian Mbappé abriu o placar de pênalti, mas João Mário devolveu na mesma moeda. Assim, portugueses e franceses chegam aos 8 pontos cada, com ampla vantagem sobre Juventus e Maccabi Haifa, ambos com 3 pontos.