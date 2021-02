Liga dos Campeões: Treinador garante Atalanta ‘motivada’ contra o Real Madrid

Gian Piero Gasperini disse nesta terça que a equipe italiana tem orgulho em jogar contra o time espanhol e que o seu grupo ainda encara estes jogos como uma experiência especial

A Atalanta fará nesta quarta-feira uma partida histórica. Pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o time de Bérgamo receberá o Real Madrid, maior vencedor do torneio com 13 taças. O treinador Gian Piero Gasperini disse nesta terça que a equipe italiana tem orgulho em jogar contra o time espanhol e que o seu grupo ainda encara estes jogos como uma experiência especial. “Queremos causar uma boa impressão e depois chegar a Madri e continuar na briga (pela vaga às quartas de final). Amanhã (quarta-feira) nada mais é do que a primeira parte”, disse Gasperini, que tem feito um grande trabalho e levou a Atalanta a ser uma das sensações da temporada – está em quinto lugar no Campeonato Italiano, um ponto atrás do G4, e se classificou para a final da Copa da Itália. “Estamos num bom momento olhando para o que estamos fazendo no campeonato e estamos num momento crucial da temporada. Também estamos na final da Copa da Itália, por isso temos objetivos até ao final da temporada. A única pena é a ausência de torcedores. Esperávamos chegar a esta altura do ano com torcida nas arquibancadas, mas não foi assim”, afirmou.

O Real Madrid chega à Itália com muitas ausências, devido a vários jogadores lesionados, mas Gasperini não vê vantagem. “O Real é a equipe de maior sucesso no mundo, tem mais rendimentos e fama. Para a Atalanta, é um orgulho encontrar um clube assim. Mas também temos que pensar no jogo. Eles têm o hábito de jogar nesta competição e são muito perigosos mesmo sem alguns jogadores. Quem entra em campo é de valor. Queremos causar uma boa impressão”, acrescentou o técnico, mas dizendo que a menor experiência também pode ajudar a motivar seus jogadores. “Não temos o hábito de jogar estes jogos, por isso para nós continua sendo um evento. Temos um pouco mais de motivação”, finalizou Gasperini.

*Com informações do Estadão Conteúdo