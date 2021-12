Recuperado de lesão, Luan reforça o São Paulo contra o América-MG 

Fora dos gramados desde o dia 13 de outubro, o volante está participando de treinos desde a semana passada e poderá fazer a sua primeira partida sob o comando de Rogério Ceni

Rubens Chiri / saopaulofc.net Luan durante partida do São Paulo



O São Paulo terá um retorno importante na partida diante do América-MG, no Independência, marcada para esta quinta-feira, 9, e válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Trata-se do meio-campista Luan, que se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e foi relacionado para o duelo em Minas Gerais. Fora dos gramados desde o dia 13 de outubro, o volante está participando de treinos desde a semana passada e poderá fazer a sua primeira partida sob o comando de Rogério Ceni – seu último jogo foi no empate com o Cuiabá, em 12 de outubro, quando o Tricolor ainda era comandado por Hernán Crespo.

Fundamental na conquista do Paulistão, Luan também perdeu algumas partidas no começo do Brasileirão devido a uma lesão. Livre do rebaixamento após a vitória contra o Juventude, na última segunda-feira, o São Paulo chega na rodada derradeira com chances remotas de ir à Copa Libertadores da América de 2022. Para garantir sua vaga na fase preliminar, o time precisa vencer o América-MG e torcer para Internacional, Santos, Ceará e Atlético-GO não ganhem seus respectivos jogos.