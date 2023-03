Liga dos Campeões: veja os classificados para as quartas de final e quando será o sorteio

Principal torneio interclubes da Europa definiu os oito classificados para a próxima fase nesta quarta-feira

Reprodução/Twitter/@ChampionsLeague Final da Liga dos Campeões 2022/23 está marcada para 10 de junho em Istambul, na Turquia



Todos os classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões 2022/23 foram conhecidos nesta semana. Ao todo, oito times continuam na briga pela taça mais cobiçada da Europa e sonham com a final em Istambul, na Turquia, no dia 10 de junho. As equipes fazem parte das 5 principais ligas do continente: um de Portugal, dois da Inglaterra, três da Itália, um da Espanha e um da Alemanha. Com maior número de representantes, a Itália não tinha três times classificados às quartas desde 2006. Napoli, Milan e Inter de Milão disputam vaga com Bayern de Munique, Benfica, Real Madrid, Manchester City e Chelsea. O sorteio que definirá os confrontos da próxima fase, o chaveamento das semifinais e o possível mandante da final acontece na próxima sexta-feira, 17, às 8h (horário de Brasília).

Quais são as regras do sorteio?

O regulamento da Liga dos Campeões mudou para o sorteio das quartas de final. Não há mais restrições de país ou times que tenham jogado no mesmo grupo, como acontecia. Sendo assim, clássicos como Milan x Inter de Milão podem acontecer já na próxima fase. Os jogos de ida das quartas de final estão marcados para 11 e 12 de abril, e a volta para 18 e 19 de abril. As semifinais acontecem em 9 e 10 de maio (ida) e 16 e 17 de maio (volta).