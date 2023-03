São Paulo demite médico e promove mudanças no departamento após alto número de lesões 

Reformulação acontece dois dias após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Galoppo deixa o campo chorando na eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista



O São Paulo promoveu uma remodelação em seu departamento médico após o alto número de jogadores machucados neste início de temporada. Dois dias após a eliminação no Campeonato Paulista, diante do Água Santa, no Allianz Parque, a diretoria são-paulina dispensou Carlos Tadeu Moreno, um dos médicos que cuidava o futebol. Já o experiente José Sanchez assumirá o cargo de “coordenador médico de transição”, deixando de atender a equipe profissional e dando suporte a todas as áreas do clube. Os dois cargos serão preenchidos pelos doutores Ricardo Galotti e Fábio Luiz Novi, que atuavam nas categorias de base do Tricolor, em Cotia. A reformulação visa diminuir a quantidade de lesões no elenco profissional. Somente neste ano, a equipe dirigida por Rogério Ceni enfrentou 16 problemas médicos. Os últimos foram o meia-atacante Giuliano Galoppo e o lateral esquerdo Welington. No duelo contra o time de Diadema, o argentino rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, enquanto o jovem teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Na partida decisiva, inclusive, o São Paulo tinha sete desfalques por problemas físicas, além de Arboleda e Erison retornando de contusões.