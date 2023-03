Real Madrid vence o Liverpool mais uma vez e avança às quartas da Liga dos Campeões

Benzema marcou o único gol do jogo e os merengues avançaram com 6 a 2 no agregado; o Napoli também se classificou

EFE/Rodrigo Jiménez Real Madrid voltou a vencer o Liverpool, desta vez no Santiago Bernabéu, e avançou às quartas de final



O ‘milagre de Madrid’ não veio para o Liverpool e os Reds estão eliminados da Liga dos Campeões nas oitavas de final. A equipe de Jürgen Klopp precisava fazer 3 gols no Real Madrid, no Santiago Bernabéu, para levar o jogo para a prorrogação. No entanto, perdeu por 1 a 0 e os espanhóis avançaram com a vitória por 6 a 2 no agregado. A partida foi muito disputada e movimentada. O Liverpool bem que tentou reverter o placar e começou em cima, mas as finalizações erradas e as defesas de Courtois impediram. Do outro lado, o Real não se acanhou e colocou Alisson para trabalhar. O brasileiro, inclusive, fez a melhor defesa da partida em chute a queima-roupa de Vinícius Jr (assista abaixo). No segundo tempo, Benzema marcou para o Real aos 33 minutos. No outro jogo da chave, o Napoli fez 3 a 0 (5 a 0 no agregado) no Eintracht Frankfurt e confirmou sua classificação. Osimhen (2x) e Zielinski foram os responsáveis pelos gols.