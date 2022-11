Rebeca Andrade brilha com ‘Baile de Favela’ e conquista ouro inédito no Mundial de Ginástica

Medalha de prata na Tóquio-2020, a brasileira dominou e não deu chances às adversária na prova mais importante e tradicional da ginástica

REUTERS/Andrew Boyers Rebeca Andrade é campeã mundial no individual geral de ginástica



Rebeca Andrade voltou a fazer história nesta quinta-feira, 3, ao confirmar o favoritismo e ser campeã no individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica, realizado em Liverpool, na Inglaterra. Medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio-2020, a brasileira dominou e não deu chances às adversária na prova mais importante e tradicional da ginástica. Ao todo, a paulista somou 56.899 pontos, superando a segunda colocada Shilese Jones (EUA), com 55.399 pontos, e Jessica Gadirova (Reino Unido), que completou o pódio com 55.199 pontos. Com o resultado, Rebeca tornou-se a primeira ginasta do Brasil a ganhar a medalha de ouro em Mundiais na competição. Até então, o melhor resultado de uma atleta do país havia sido o bronze de Jade Barbosa, obtido em 2007, em Stuttgart, na Alemanha.

Em grande fase e favorita ao título, Rebeca Andrade não decepcionou e começou sua série cravando um belo salto, que lhe rendeu 15.166 pontos, com incríveis 9.566 de execução – a brasileira é a atual campeã olímpica no aparelho. Nas barras assimétricas, onde não é especialista, a brasileira até cometeu alguns deslizes, mas obteve uma boa nota: 13.800. Em seguida, ela recebeu 13.533 pelo seu desempenho na trave. Já no solo, o último aparelho, Rebeca Andrade deu show ao som de “Baile de Favela”, música de Mc João, impressionando pela altura de suas acrobacias e bela execução. Precisando de 12.901 para o título, a jovem de 23 anos conseguiu 14.400 e comemorou bastante ao lado do técnico e dos torcedores presentes em Liverpool.

O salto da Rebeca Andrade foi um deboche! 15.166, com 9.566 de execução 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/M3MHzkxiIg — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2022

Até quando não acerta tudo na série, Rebeca Andrade vai bem! Mais uma boa nota, dessa vez nas barras assimétricas: 13.800. pic.twitter.com/b6AYng3HNx — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2022