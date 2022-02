Liga Europa: Barcelona empata com Napoli; Dortmund perde para Rangers 

Zielinski abriu o placar para o time italiano, enquanto Ferran Torres deixou tudo igual para os espanhóis

EFE/ Alberto Estévez Barcelona empatou com o Napoli na Liga Europa



O Barcelona tropeçou com o Napoli ao empatar em 1 a 1, na tarde desta quinta-feira, 17, no Camp Nou, no confronto de ida da segunda fase da Liga Europa. Mesmo dominando o jogo, os espanhóis saíram atrás após Zielinski receber livre na área e abrir o placar aos 28 minutos. Já no segundo tempo, o time catalão alcançou com Ferran Torres, que deslocou o goleiro rival em batida de pênalti, já aos 13 minutos da segunda etapa. Apesar de ter anotar o tento da igualdade, o recém-contratado acabou tornando-se o vilão da partida por desperdiçar três chances claras de gol. Agora, os times voltam a se enfrentar no próximo dia 24, no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália.

O Borussia Dortmund foi outro gigante europeu que ficou com um resultado “amargo” jogando diante de sua torcida. Mesmo contando com bastante apoio das arquibancadas, o time alemão foi derrotado pelos Rangers, da Escócia, por 4 a 2, no Signal Iduna Park. James Travernier abriu o placar aos 37 minutos em cobrança de pênalti. Três minutos depois, Alfredo Morelos ampliou para o time escocês. Lundstram fez mais um logo aos 4 minutos do segundo tempo e Jude Bellingham diminuiu para 3 a 1 apenas dois minutos mais tarde. Morelos marcou mais uma vez e fez 4 a 1 aos 10 minutos. Raphael Guerrero fechou a conta para os alemães aos 37 minutos, 4 a 2. No mesmo horário, outros times se enfrentam. Confira os resultados abaixo.

Resultado dos jogos da Liga Europa desta quinta-feira: