Liga Francesa determinará punição a Neymar e mais quatro nesta semana

O atacante do Paris Saint-Germain pode pegar até sete jogos de gancho

Julien de Rosa/EFE Neymar discute com o zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez durante o jogo entre PSG e Olympique de Marseille



Liga de Futebol Profissional da França (LFP) se reunirá na próxima quarta-feira, 16, para decidir as sanções que serão aplicadas aos cinco jogadores expulsos na partida do domingo passado entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, entre eles, Neymar. Os membros da comissão independente serão os encarregados de determinar o número de partidas de suspensão para Neymar, Layvin Kurzawa e Leandro Paredes, do PSG, e Darío Benedetto e Jordan Amavi, do Olympique. Todos foram expulsos nos acréscimos do segundo tempo, após tumulto entre as duas equipes.

De acordo com o protocolo disciplinar da Federação Francesa de Futebol, um jogador culpado de um “ato de brutalidade/golpe” pode ser punido com uma suspensão de até sete jogos se o ato ocorrer com o jogo parado, mesmo que não tenham ocorrido lesões. Este pode ser o caso de Neymar, que atingiu o rosto do zagueiro Álvaro González e acusou o espanhol de racismo. O leque de sanções varia em função dos critérios utilizados (comportamento excessivo ou inapropriado, inclusive intimidatório ou ameaçador, ou empurrões e golpes deliberados).

A reunião deve debater sobre as acusações feitas por Neymar. A comissão pode decidir iniciar uma investigação com base no relato do árbitro e nas imagens de televisão.

*Com informações da Agência EFE