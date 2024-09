Liga Francesa ordena que PSG pague 55 milhões de euros a Mbappé

Valores são relativos a sálarios atrasados; atacante do Real Madrid também espera receber do um bônus de assinatura de 36 milhões de euros

A Liga de Futebol Profissional (LFP) decidiu que o Paris Saint-Germain deve indenizar Kylian Mbappé em 55 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 343 milhões. Essa quantia refere-se a salários e bônus que não foram pagos durante os meses de abril, maio e junho de 2024. A LFP tentou intermediar a situação, mas a proposta foi recusada pelo representante do atleta. Diante da negativa, a LFP determinou que o PSG deveria efetuar o pagamento no prazo de uma semana. No entanto, o clube francês manifestou sua intenção de não cumprir a ordem, alegando que a questão deve ser resolvida em outra instância judicial.

Agora, Mbappé enfrenta a decisão de aceitar a mediação ou levar o caso para um tribunal diferente. O jogador já havia buscado apoio da Federação Francesa de Futebol (FFF) e da UEFA para reivindicar os valores devidos. Além dos 55 milhões de euros, Mbappé também está pleiteando um bônus de assinatura de 36 milhões de euros, além dos salários correspondentes aos últimos três meses de seu contrato.

A LFP reiterou a importância da mediação, que foi novamente rejeitada pelo jogador. O PSG, por sua vez, está se preparando para apresentar sua defesa em um fórum que considere mais adequado para a resolução do conflito. A situação continua a se desenrolar, com Mbappé avaliando suas opções legais para garantir o recebimento dos valores que acredita serem devidos.

