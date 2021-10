‘Neymar é um pirralho mimado que manda em todos ao redor’, diz ex-PSG

O brasileiro também foi muito criticado pela imprensa francesa após a surpreendente derrota por 2 a 0 do Paris Saint-Germain diante do Rennes

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar durante partida do PSG diante do Rennes



Neymar foi muito criticado pela imprensa francesa após a surpreendente derrota por 2 a 0 do Paris Saint-Germain diante do Rennes, no último domingo, pelo Campeonato Francês. O brasileiro, no entanto, não foi mal avaliado apenas pela mídia local. Ex-jogador do PSG, Édouard Cissé também detonou o atacante por sua conduta. “Ele é um grande jogador, ninguém pode negar isso, mas ele se tornou um pirralho mimado e manda em todos ao redor. No Barcelona havia uma estrutura. (Neymar) tinha um estilo de jogo mais limpo, embora driblasse mais. O trabalho dele era quebrar a linha defensiva, marcar a diferença e passar a bola para o ‘general’ Messi. Ele fez isso tão bem que se tornou seu ‘alter ego'”, disse o ex-volante, que defendeu a equipe parisiense de 1997 a 2007 e participou das conquistas da Copa da Liga Francesa (1997-98), Copa Intertoto da UEFA (2001) e Copa da França (2005-06).