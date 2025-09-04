Lionel Messi se despede da seleção em jogos oficiais na Argentina nesta quinta-feira

Associação Argentina de Futebol (AFA) prepara apresentações musicais e homenagens ao craque; todos os ingressos da partida foram esgotados rapidamente

Adrian DENNIS/AFP Messi se despede da Argentina, ao menos em solo argentino por partidas oficiais, em confronto contra a Venezuela



Lionel Messi se despede da Argentina, ao menos em solo argentino por partidas oficiais, na noite desta quinta-feira (4), em um confronto contra a Venezuela, realizado no estádio Monumental de Núñez, durante a penúltima rodada das Eliminatórias. Sua trajetória é marcada por altos e baixos, incluindo a conquista da Copa do Mundo em 2022 e da Copa América em 2021, que ajudaram a solidificar seu legado.

Este jogo simboliza uma reconciliação com os torcedores argentinos, especialmente após um período de críticas e descontentamento, que se intensificou após uma derrota para a mesma Venezuela em 2019.

A despedida de Messi será repleta de homenagens e apresentações musicais. Todos os ingressos para o evento foram esgotados rapidamente, e o craque revelou que este momento será especial, especialmente pela presença de sua família nas arquibancadas. A Associação Argentina de Futebol (AFA) prepara três apresentações musicais que antecederão o jogo.

