Liverpool anuncia Arne Slot, ex-técnico do Feyenoord, como substituto de Jürgen Klopp

Holandês vai assumir o cargo no dia 1º de junho; segundo a imprensa especializada, os reds pagaram 11 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual) ao clube de Roterdã

EFE/EPA/Bart Stoutjesdijk Técnico do Feyenoord, Arne Slot, se despede durante partida da Eredivisie holandesa entre Feyenoord Rotterdam e Excelsior Rotterdam, em Rotterdam, Holanda



O Liverpool anunciou nesta segunda-feira (20) o holandês Arne Slot como o novo treinador. Ele vai ficar no lugar de Jürgen Klopp que deixou o time após oito anos. “Podemos anunciar que Arne Slot fechou acordo para se tornar o novo técnico do clube, assumindo formalmente o cargo em 1º de junho de 2024, sujeito a autorização de trabalho”, escreveu os reds em sua conta no X (antigo Twitter). No domingo, Klopp já havia anunciado quem seria o seu substituto durante seu discurso de despedida na homenagem feita pelos torcedores do Liverpool após a vitória sobre o Wolverhampton por 2 a 0, na última rodada do Campeonato Inglês, no gramado de Anfield. Slot, que estava no Feyenoord desde 2021, é um adepto do futebol ofensivo no mais puro estilo holandês. Ele chega ao Liverpool para sua primeira experiência em uma das grandes ligas europeias. Segundo a imprensa especializada, o Liverpool pagou 11 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual) ao clube de Roterdã para liberar o treinador dos dois anos que ainda tinha de contrato.