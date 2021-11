Liverpool anuncia Taffarel como novo preparador de goleiros 

Herói no tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994, o ex-jogador combinará suas funções com o cargo que ocupa atualmente na Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Lucas Figueiredo/CBF Lucas Taffael foi anunciado como novo preparador de goleiros do Liverpool



O Liverpool confirmou, na tarde desta terça-feira, 30, Cláudio Taffarel como novo treinador de goleiros de sua equipe principal. Herói no tetracampeonato da Canarinho na Copa do Mundo de 1994, o ex-jogador combinará suas funções com o cargo que ocupa atualmente na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde também atua como treinador de arqueiros da seleção nacional durante períodos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de 2022. “A ideia é que, na nossa opinião, temos agora em várias posições o melhor que podemos imaginar”, comemorou Jurgen Klopp, comandante dos Reds.

O goleiro Alisson, que trabalha com Taffarel na seleção brasileira, foi o responsável por indicar o compatriota à diretoria do Liverpool. O gaúcho de 55 anos, agora, irá trabalhar com John Achterberg e Jack Robinson, os outros preparadores do clube inglês. “Queremos construir nossa própria filosofia de goleiro porque todos concordamos que é o seu próprio jogo, então é por isso que queríamos ter uma visão completamente diferente sobre ele. Falamos com Ali porque dois dos melhores goleiros do mundo são brasileiros e por isso encontramos uma solução trazendo o Taffarel como uma adição muito boa para toda a nossa comissão técnica. Realmente pensamos que pode nos dar uma visão diferente de novo, olhar para coisas diferentes”, completou Klopp. “Nós realmente queremos ser uma verdadeira escola de goleiros no futebol mundial e é por isso que estamos trazendo um terceiro treinador de goleiros muito experiente”, finalizou.