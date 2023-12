Liverpool condena vandalismo contra ônibus do Manchester United

Veículo que transportava os jogadores foi atingido por uma garrafa de vidro após empate sem gols

Reprodução / Twitter @ManUtd Partida entre as equipes aconteceu em um momento de frustração para os torcedores do time visitante



O Liverpool condenou o ato de vandalismo cometido por um torcedor contra o ônibus do Manchester United. O incidente ocorreu após o empate sem gols entre as equipes no domingo, 17, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O veículo que transportava os jogadores foi atingido por uma garrafa de vidro lançada por uma pessoa. Em comunicado, o Liverpool repudiou as ações e infirmou que está colaborando com a Polícia de Merseyside para investigar e identificar os responsáveis.

A partida entre as equipes aconteceu em um momento de frustração para os torcedores do time visitante. Além de ter sido eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Manchester United também não conseguiu uma vaga na Liga Europa, terminando em última colocação em seu grupo. Com o resultado, Liverpool, que era líder do Campeonato Inglês, caiu para a segunda posição, com 38 pontos, um atrás do Arsenal, novo líder. Já o Manchester United se distanciou da zona de classificação para as competições europeias e ocupa o sétimo lugar, com 28 pontos.