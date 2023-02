Liverpool encerra jejum de vitórias, vence o Everton, e afunda o rival na zona do rebaixamento

Gakpo marca seu primeiro gol com a camisa dos Reds, que voltam a vencer no Campeonato Inglês após quatro rodadas

PAUL ELLIS / AFP Gakpo marcou seu primeiro gol com a camisa do Liverpool



Demorou, mas enfim o Liverpool voltou a vencer no Campeonato Inglês. Jogando no Anfield, os Reds derrotaram o Everton por 2 a 0 e quebraram um jejum de quatro jogos sem vitória. De quebra, agravou a crise do rival que está na zona do rebaixamento. Os gols foram marcados Mohamed Salah e Cody Gapko. Foi o primeiro gol do holandês com a camisa do Liverpool. O treinador Jürgen Klopp teve outros motivos para ficar feliz, além do triunfo. O alemão teve os retornos de Roberto Firmino e Diogo Jota, recuperados de lesão. Virgil van Dijk ficou no banco de reservas. Com a vitória, o Liverpool chegou aos 32 pontos e é apenas o nono colocado na classificação. O Everton, por sua vez, é 18º colocado, com 18 pontos. No sábado, o Liverpool visita o Newcastle, às 14h30 (horário de Brasília). Já o rival entra em campo mais cedo, às 12 horas, contra o Leeds, em casa.

O futebol apresentado no primeiro tempo pelas duas equipes diz muito sobre o atual momento de ambos. Muita briga pela bola, mas inúmeros erros de passe e pouca inspiração. De bom mesmo, só o contra-ataque que acabou no gol de Salah, aos 36 minutos. O segundo gol saiu logo no início da etapa final. Gakpo recebeu de Alexander-Arnold e marcou seu primeiro gol pelos Reds. A partir daí, os donos da casa administraram a vantagem e garantiram os três pontos.