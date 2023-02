Neymar confirma bate-boca com diretor do PSG, mas ameniza crise: ‘Faz parte’

O atacante Neymar confirmou que ele e o zagueiro Marquinhos discutiram com o diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Luís Campos, no intervalo da derrota para o Mônaco, no sábado, 11, pelo Campeonato Francês. Neymar concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 13, e falou sobre o assunto. O brasileiro aproveitou e amenizou a situação antes do primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, neste terça-feira, 14, às 17 horas (horário de Brasília), em Paris. “Aconteceu de fato a discussão. Esta não é uma discussão que leva a um relacionamento ruim. Faz parte do futebol. Futebol não é só amor. Pode haver desentendimentos e discussões para nos aprimorarmos. As atuações das últimas partidas não são boas, fomos derrotados. O PSG está acostumado a vencer todos os jogos. Portanto, as discussões são necessárias para melhorar”, disse o jogador.

A equipe francesa chega para o confronto em um momento ruim. O time foi eliminado da Copa da França pelo Olympique de Marselha na semana passada, além da derrota para o Mônaco na última rodada do Francês. O brasileiro diz estar bem fisicamente e mentalmente e que as críticas em relação ao momento atual do time são justas. “Me sinto muito bem física e mentalmente. As críticas são legítimas, cada um tem a sua opinião. Respeito isso. Jogo o meu futebol, faço o meu melhor pelo clube e pela equipa e vou fazê-lo até ao final. Momentos de dificuldade acontecem a todos os clubes. Devemos estar unidos, focados e trabalhando para melhorar a situação. Estamos cientes das falhas, mas queremos melhorar e mostrar a melhor versão do PSG”, afirmou. Apesar do momento instável, o PSG ganhou uma ótima notícia: Messi e Mbappé, que estiveram fora do time por conta de lesão, foram relacionados para o confronto.