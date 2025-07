Liverpool homenageia Diogo Jota em primeira partida após morte do jogador

Português e seu irmão morreram em acidente de automóvel na Espanha, no último dia 3 de julho; Reds venceram amistoso contra o Preston North End por 3 a 1

PETER POWELL/EFE/EPA Torcedores do Liverpool agitam bandeiras e prestam homenagens ao ex-jogador do clube Diogo Jota e a seu irmão, André Silva, antes da partida amistosa contra o Preston North End



O Liverpool prestou uma emocionante homenagem ao atacante Diogo Jota, que perdeu a vida em um trágico acidente de carro no dia 3 de julho. A lembrança do jogador foi marcada durante a vitória da equipe por 3 a 1 sobre o Preston North End. Antes do início do jogo, o hino do clube foi executado e uma coroa de flores foi colocada em sua memória, enquanto todos os presentes respeitaram um minuto de silêncio. Foi a primeira partida da equipe inglesa após a tragédia.

O técnico Arno Slot fez questão de ressaltar as conquistas de Jota, que se destacou em seu último mês de vida, tanto pela seleção quanto pelo clube. Mohamed Salah assumiu a função de capitão na partida, e figuras importantes como Van Dijk e Robertson estiveram nas arquibancadas, demonstrando apoio ao colega. Os torcedores também se uniram em tributo ao jogador, que tinha apenas 28 anos.

Em uma demonstração de respeito, o Liverpool decidiu aposentar a camisa 20, que foi utilizada por Jota. Durante a semana que antecedeu a partida, o técnico e os jogadores visitaram as homenagens deixadas no estádio Anfield, reforçando a importância do atleta para a equipe e para os fãs.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na partida em si, o Liverpool teve um desempenho sólido, com gols de Conor Bradley, Darwin Núñez e Gakpo. O único gol do Preston foi marcado por Liam Lindsay, mas a vitória da equipe da casa foi o que mais chamou a atenção. O próximo desafio dos Reds está agendado para o dia 10 de agosto, quando enfrentará o Crystal Palace na Supercopa da Inglaterra, dando continuidade à temporada após essa emocionante homenagem a Diogo Jota.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA