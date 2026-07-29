Liverpool x Wrexham: onde assistir, horário e transmissão

Após estrear com vitória sobre o Sunderland, equipe de Arne Slot encara o Wrexham, clube dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, em NY

Depois de vencer o Sunderland por 4 a 2 em sua estreia na pré-temporada, o Liverpool volta a campo nesta quarta-feira (29) para mais um amistoso de preparação. Desta vez, os Reds enfrentam o Wrexham, equipe do País de Gales que pertence aos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

A partida será disputada no Yankee Stadium, em Nova York, com início às 20h30 (horário de Brasília). O confronto faz parte da série de compromissos do Liverpool antes do início da temporada 2026/27.

O Wrexham ganhou projeção internacional após ser adquirido por Reynolds e McElhenney, em 2021, e pelo documentário que acompanha a reconstrução do clube galês.

Onde assistir

O amistoso entre Liverpool e Wrexham terá transmissão ao vivo pelo canal Sportynet, no YouTube, além do aplicativo oficial do Liverpool e da LFCTV.