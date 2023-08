Lucas Paquetá é investigado na Inglaterra por infrações nas regras de apostas esportivas 

Segundo o tabloide ‘Mail Sport’, brasileiro de 25 anos pode ser indiciado pela participação

Divulgação/West Ham Lucas Paquetá é um dos principais jogadores do West Ham



O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, está sendo investigado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por supostas infrações nas regras de apostas esportivas. A informação foi revelada pelo tabloide “Mail Sport”, na tarde desta sexta-feira, 18. Segundo a publicação, ainda não há detalhes sobre qual seria a infração cometida pelo camisa 10 – o brasileiro, entretanto, poderia ser indiciado pela participação. O site da Jovem Pan entrou em contato com a assessoria do jogador de 25 anos, mas ainda não obteve respostas. De acordo com a matéria, o Manchester City estava interessado em contratar o ex-Flamengo e sinalizou com uma proposta de 70 milhões de libras (cerca de R$ 442 milhões). A ideia do time de Pep Guardiola era utilizar o meia na vaga de Kevin De Bruyne, craque que ficará fora dos gramados até dezembro por causa de uma lesão. O jornal, entretanto, revela que as negociações esfriaram após a investigação. Formado nas categorias de base do Rubro-Negro, Paquetá ainda passou por Milan e Lyon antes de chegar na Premier League. O brasileiro foi adquirido pelo West Ham por 51 milhões de libras e já soma 42 jogos, com cinco gols e sete assistências.