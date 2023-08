Goleiro do PSG, Sergio Rico deixa hospital quase três meses após acidente com cavalo

Jogador espanhol estava hospitalizado desde maio e chegou a ficar na UTI por cinco semanas

EFE/Jose Manuel Vidal Sergio Rico, goleiro do PSG, deixou o hospital após três meses



O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 18, quase três meses depois de sofrer um traumatismo craniano num acidente com cavalo. Internado no Hospital Universitário Virgen del Rocio, em Sevilha, o espanhol deixou o local acompanhado de sua esposa, Alba Silva. “Me sinto bem, apesar de o aneurisma não estar totalmente controlado. Precisamos ter mais alguns meses de tranquilidade, de calma, para seguir a recuperação em casa. Estou muito emocionado e feliz. A verdade é que foi um sonho, acordei no hospital e graças a Deus saí”, explicou o arqueiro, que ainda não sabe se terá condições de retornar aos gramados. Hospitalizado desde o fim de maio, ele chegou a ficar cinco meses da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave. Segundo as informações locais sobre o ocorrido, Rico caiu e foi atingido pelo animal entre a cabeça e o pescoço – o jogador foi então levado diretamente para o hospital de helicóptero.