Luis Enrique convoca Espanha para Eurocopa sem Sergio Ramos e jogadores do Real Madrid

Em coletiva, o técnico explicou o motivo da ausência do experiente defensor, que vem sofrendo com lesões e fez apenas cinco partidas neste ano

Reprodução/Seleção Espanhola Seleção da Espanha foi convocada sem Sergio Ramos e jogadores do Real Madrid



O treinador Luis Enrique anunciou nesta segunda-feira, 24, os convocados da seleção espanhola para a disputa da Eurocopa, que será realizada em várias sedes pelo “Velho Continente” e acontecerá entre 11 de junho e 11 de julho. Como principal novidade, a lista não conta com o zagueiro Sergio Ramos, de 35 anos, capitão da Espanha e responsável por representar o país em quatro Copas do Mundo e três Eurocopas. Além disso, nenhum jogador do Real Madrid foi convocado, algo inédito na história da “La Fúria”, como é conhecida a equipe nacional. Em coletiva, o técnico explicou o motivo da ausência do experiente defensor, que vem sofrendo com lesões e fez apenas 5 partidas neste ano. “Ele não pode competir nem treinar. Liguei para ele ontem (domingo), foi difícil e duro. Ele ajuda muito a seleção e pode voltar a fazê-lo no futuro, mas eu procuro o benefício do grupo. Me disse que quer se recuperar bem para jogar no seu clube e na seleção”, afirmou.

Já quanto à convocação inédita sem atletas do Real Madrid, Luis Enrique justificou que os seus prediletos do time de Zinedine Zidane estão lesionados. “Se (lateral-direito) Carvajal (se recupera de lesão) e Sergio Ramos estivessem bem, eles teriam vindo. Não faço a lista em função disso”, garantiu o técnico. Lucas Vázquez, outro que poderia ser convocado, também está machucado. Já entre os relacionados, a grande atração é o zagueiro Aymeric Laporte, do Manchester City, que já atuou pela seleção francesa sub-21, mas conseguiu liberação para defender a Espanha pela primeira vez. Outro detalhe foi que Luis Enrique chamou apenas 24 atletas em vez de 26, como é permitido pela Uefa. A Espanha está no Grupo E da Eurocopa ao lado de Polônia, Eslováquia e Suécia, adversária da estreia no dia 14 de junho, em Sevilha.

