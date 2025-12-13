Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Luis Enrique diz que Flamengo é ‘uma das melhores equipe do mundo’ e prevê duelo ‘muito difícil’

Luis Enrique diz que Flamengo é ‘uma das melhores equipe do mundo’ e prevê duelo ‘muito difícil’

Times vão se enfrentar na final da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília)

  • Por Jovem Pan
  • 13/12/2025 23h00
EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON luis enrique psg Técnico do PSG e atual campeão da Champions League, Luis Enrique

O técnico do PSG e atual campeão da Champions League, Luis Enrique, disse que o Flamengo, time que vai enfrentar na final da Copa Intercontinental, é “um dos melhores do mundo” e que a partida difícil. “Todos conhecemos as qualidades deles, já que os vimos jogar neste verão no Mundial de Clubes. Será muito difícil”, afirmou o técnico espanhol. “Eles jogam um futebol muito bom e têm experiência”, disse.

“Desta vez será diferente”, afirmou Luis Enrique. “Vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Será difícil, mas isso é uma motivação, porque é uma oportunidade para o PSG”, acrescentou.

Na opinião de Luis Enrique, a diferença entre a equipe europeia e a sul-americana já foi maior e citou sua experiência no antigo Mundial. “Da última vez que joguei esta partida, houve uma grande diferença”, afirmou ele, que era o técnico do Barcelona que venceu o River Plate por 3 a 0 na decisão de 2015. Na competição dos EUA, o Flamengo venceu o Chelsea, na fase de grupos, por 3 a 1. A equipe inglesa foi a campeã do torneio ao derrotar o PSG na final. O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final diante do Bayern de Munique.

