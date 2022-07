Luis Suárez anuncia pré-acordo para retornar ao Nacional-URU

Através das redes sociais, o ‘Pistolero’ afirmou que espera acertar todos os detalhes para a concretização do negócio nas próximas horas e agradeceu o carinho dos torcedores

Matias Delacroix/EFE/EPA Suárez é o maior artilheiro da história do Uruguai



O atacante Luis Suárez anunciou na tarde desta terça-feira, 26, que tem um pré-acordo para retornar ao Nacional (Uruguai), clube que o revelou para o futebol. Através das redes sociais, o “Pistolero” afirmou que espera acertar todos os detalhes para a concretização do negócio nas próximas horas e agradeceu o carinho dos torcedores, que fizeram uma grande campanha pela volta do jogador. Formado nas categorias de base do clube uruguaio, o centroavante jogou no time profissional do Nacional entre 2005 e 2006, participando da conquista do Campeonato Uruguaio 2005–06. Depois, ele trilhou toda sua carreira na Europa, brilhando no Groningen (Holanda), Ajax (Holanda), Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.

“Olá a todos. Queria agradecer por todo o carinho que eu e minha família estamos recebendo nos últimos dias, tem sido impressionante e emocionante. Isso nos tocou bastante. Era inevitável essa oportunidade de voltar ao Nacional. Temos um pré-acordo com o clube, nas próximas horas espero acertar todos os detalhes. Quero desfrutar dessa nova etapa e mandar um abraço a todos, agradecendo pelo carinho”, comunicou Suárez, demonstrando certa emoção. Apesar do atacante não dar detalhes do acordo, o jornal uruguaio “El País” informa que o vínculo do centroavante com o Nacional deve ser curto, válido somente até a Copa do Mundo 2022. Assim, ele participaria do restante do Campeonato Uruguaio, além da Copa Sul-Americana. Maior artilheiro da seleção uruguaia, o atleta de 35 anos vive a expectativa de jogar seu último Mundial no Catar.