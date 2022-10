Luva de Pedreiro marca presença na cerimônia da Bola de Ouro e comemora: ‘Momento histórico’

De terno verde, influenciador celebra convite da revista ‘France Football’ e diz para brasileiros ‘não desistir de seus sonhos’

Reprodução/Twitter/@francefootball Luva de Pedreiro marcou presença na cerimônia Bola de Ouro



Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, marcou presença na tradicional cerimônia Bola de Ouro, organizada pela revista “France Football”, no Théâtre du Châtelet, em Paris, nesta segunda-feira, 17. De terno verde, o influenciador conversou com a imprensa e comemorou o convite. “É um momento histórico, graças a Deus. Representar os brasileiros. Os brasileiros são os melhores do mundo, graças a Deus. Nunca desista dos seus sonhos!”, declarou o fenômeno das redes sociais, dono de 18,5 milhões de seguidores no Instagram. No evento, a mídia francesa irá premiar os melhores jogadores da temporada passada (masculino e feminino), além do Troféu Yashin (principal goleiro), o Prêmio Gerd Müller (artilheiro entre clubes e seleções) e o Prêmio Sócrates (reconhecimento por ações sociais).