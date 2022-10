Mauro Beting pede Endrick no time titular do Palmeiras: ‘Tem muito potencial’

Comentarista do Grupo Jovem Pan elogiou o jovem palmeirense durante o programa ‘Bate-Pronto’

Reprodução/Jovem Pan Mauro Beting durante o programa 'Bate-Pronto', da Jovem Pan



Endrick fez seu primeiro clássico na equipe principal do Palmeiras na tarde do último domingo, 16, no empate diante do São Paulo, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de entrar somente no segundo tempo, o atacante de 16 anos fez a diferença, sendo o responsável por sofrer a falta que resultou na expulsão de Lucas Beraldo, zagueiro do Tricolor. Apesar de muito novo, a joia já vê alguns torcedores pedirem sua entrada com frequência. Um dos que apoiam essa ideia é o jornalista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan. Durante o programa “Bate-Pronto” desta segunda-feira, 17, o comentarista ressaltou o potencial do garoto e pediu a entrada dele no time titular. “Hoje, pelo o que não está jogando o Flaco López, pela inconstância do Merentiel e a questão do Rony… Eu já colocaria o Endrick para começar jogando contra o Avaí, por exemplo. O Endrick já está pronto e pode ser titular. Ele tem muito potencial”, declarou.

Em entrevista coletiva após o “Choque-Rei”, Abel Ferreira pediu calma para a torcida em relação a Endrick. “Já percebi que o novo aqui tem muito peso. Não é fácil ser o novo nessa equipe. Os jogadores têm que saber lidar com essa pressão, nesse estádio e com essa exigência. Os torcedores sabem e querem sempre o melhor”, afirmou. “Já vos disse, vamos dar tempo ao tempo. Se precisarmos dele e suas características se encaixarem com o jogo, ele vai entrar. Assim como vai ficar fora quando assim for. Está aqui para crescer, não tem a ver com idade, quando acharmos que suas características se encaixam no jogo vai entrar de maneira natural. Está treinando e tem nos ajudado de maneira segura”, completou.