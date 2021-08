Lyon coloca zagueiro brasileiro no time B por mau comportamento

A decisão acontece logo depois da derrota para o Angers por 3 a 0, em jogo disputado dois dias atrás, pelo Campeonato Francês

Frederic Chambert / Panoramic/Reuteurs Marcelo, zagueiro do Lyon, foi punido por mau comportamento



O Lyon anunciou nesta terça-feira, 17, que o zagueiro brasileiro Marcelo irá treinar no time B. O motivo para punição, segundo o clube francês, passa pelo mau comportamento do defensor – a decisão acontece logo depois da derrota para o Angers por 3 a 0, em jogo disputado dois dias atrás, pelo campeonato nacional. “A direção esportiva do Olympique Lyonnais recorda a todos os jogadores que eles devem ter um comportamento e um compromisso firmes para alcançar, sem demora, os resultados que correspondem às ambições do clube”, apontou nota emitida hoje. De acordo com a imprensa francesa, o jogador teria sido o protagonista de uma confusão com um companheiro de time após o revés, onde ele marcou um gol contra. Recentemente, Marcelo, que foi titular nas últimas quatro temporadas, renovou contrato com a equipe por duas temporadas, ampliando o vínculo até junho de 2023.