Lyon e Paris FC são excluídos da Copa da França após briga entre torcedores

Confusão aconteceu durante o jogo do dia 17 de dezembro e terminou com dois feridos

Reprodução/ site ojbsports O jogo foi paralisado por confusão na arquibancada



A Federação Francesa de Futebol (FFF) decidiu nesta segunda-feira, 27, pela exclusão do Lyon e do Paris FC, da segunda divisão, da atual edição da Copa da França devido a uma briga entre torcedores, nas arquibancadas do clube parisiense, no jogo do dia 17 de dezembro. A confusão terminou com dois feridos, um torcedor e um policial. O jogo estava em 1 a 1 quando foi paralisado. A Comissão Disciplinar da entidade também anunciou que o Lyon também não poderá jogar com torcida em mais nenhuma partida fora de casa disputada na França pelo resto da temporada, além de ser multado em 52 mil euros (R$ 332 mil, na cotação atual) e arcar com os danos causados por seus torcedores no estádio Charlety. O Lyon também foi punido com a suspensão de uma participação na Copa da França. Por esta ser a primeira condenação, é isenta de cumprimento, o que significa que o clube poderá participar da próxima edição do torneio caso não haja reincidência. Já o clube do sul de Paris deverá cumprir cinco partidas de portões fechados e pagar uma multa de 10 mil euros (R$ 63 mil).

*Com informações da EFE