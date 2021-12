Flamengo negocia vinda de Paulo Sousa; saiba quem é o possível novo técnico

Paulo Manuel Carvalho Sousa, atualmente com 51 anos, foi um bom meio-campista e passou por vários times europeus antes de assumir a seleção polonesa

O Flamengo desistiu de esperar Jorge Jesus e está muito perto de anunciar Paulo Sousa como novo técnico. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o português está disposto a deixar a seleção da Polônia e até as bases da negociação estão definidas. O contrato, porém, ainda não foi assinado, já que o treinador precisa rescindir seu vínculo com a Federação Polonesa de Futebol. Nas últimas horas, o presidente da entidade, revoltado com a vontade do comandante deixar a equipe nacional, avisou que não iria liberá-lo. “Hoje fui informado pelo Paulo Sousa que pretendia rescindir o contrato por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente”, disse Cezary Kulesza. Mas, afinal, quem é o possível novo técnico do Rubro-Negro carioca?

Paulo Manuel Carvalho Sousa, atualmente com 51 anos, foi um bom meio-campista, fazendo carreira por grandes de Portugal, como Benfica e Sporting, além de outros gigantes da Europa. Seus principais títulos, ainda como atleta, foram a Liga dos Campeões, quando vestiu as camisas de Juventus e Borussia Dortmund, além do Mundial de Clubes, com o time alemão. Com a “Velha Senhora”, ele também participou da campanha de um título do Italiano. Além disso, ele foi campeão português e da Taça de Portugal representando as cores do Benfica e foi convocado pela seleção de Portugal de 1991 a 2002. Veja todos os títulos ao final da matéria.

Paulo Sousa, no entanto, tem uma trajetória mais discreta como treinador. Começando a sua carreira em 2005, o português comandou a categoria sub-16 de Portugal, sendo auxiliar da equipe profissional em algumas ocasiões – ele chegou a trabalhar com Luiz Felipe Scolari, por exemplo. De 2008 a 2010, o técnico passou por três clubes (Queens Park Rangers, Swansea e Leicester), mas não se consolidou em nenhum deles. Na sequência, liderou o Videoton, da Hungria, onde ganhou duas taças (Taça da Liga e Supertaça) em três temporadas. Nos dois anos seguintes, Paulo Souza obteve seus dois únicos campeonatos nacionais como técnico, trabalhando no Maccabi Tel Aviv (Israel) e Basel (Suíça). Depois, passou por Tianjin Quanjian (China), Fiorentina (Itália) e Bordeaux (França), antes de assumir a seleção da Polônia, no início deste ano.

Fonte próxima a Paulo Sousa me confirma que o Flamengo quer o treinador e até já definiu o contrato. Existe interesse do técnico, no entanto, nada está fechado, tampouco assinado e falta acordo com a Federação Polonesa de Futebol (segue o 🧵) — Mauro Cezar (@maurocezar) December 26, 2021

Títulos como jogador:

Benfica

Campeonato português: 1990–91

Taça de Portugal: 1992/93

Juventus

Campeonato Italiano: 1994–95

Copa da Itália: 1994–95

Supercopa da Itália: 1995

Liga dos Campeões da UEFA: 1995–96

Borussia Dortmund

Supercopa da Alemanha: 1996

Liga dos Campeões da UEFA: 1996–97

Mundial Interclubes: 1997

Títulos como técnico:

Videoton

Taça da Liga da Hungria: 2011–12

Supertaça da Hungria: 2011, 2012

Maccabi Tel Aviv

Campeonato de Israel: 2013–14

Basel

Campeonato Suíço: 2014–15