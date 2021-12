Jogador de futebol é encontrado morto no litoral paulista

SSP investiga o caso e IML está elaborando laudos que vão apontar a causa da morte; corpo foi encontrado boiando no mar e família suspeita de afogamento

Reprodução/Instagram/@alourenco98_ Anderson Lourenço em foto publicada no seu Instagram



Um jogador de futebol de Osasco (SP) foi encontrado morto no mar de Praia Grande, no litoral paulista. Anderson Lourenço, 23, estava em Mongaguá, viajando com a família, e desapareceu na madrugada da sexta-feira, 24. Os parentes suspeitam que ele tenha saído para caminhar, entrado no mar e se afogado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), responsável pelo Instituto de Medicina Legal (IML), as investigações do caso prosseguem, mas ainda não há informações novas. Os laudos que deverão apontar a causa da morte de Anderson ainda estão em elaboração. O jogador deixa esposa e um filho de 11 meses.

A esposa, Larissa Oliveira, contou que o marido saiu “Por volta das 2h da manhã” e que “Ele deixou as roupas dele, chave, documento, e falou para o meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de sumir assim”, disse em entrevista ao portal G1. Ela ainda contou que as buscas por Anderson duraram 36 horas e que o corpo foi encontrado boiando no mar de Praia Grande por um pescador. O Philadelphia Futebol Clube, onde Anderson jogava, publicou uma nota de pesar no último domingo, 26: “Infelizmente nosso amigo Anderson nos deixou ontem e voltou para o lado de deus, onde as pessoas boas vão. Descanse em paz, meu amigo. Que Deus conforte a família, principalmente sua esposa, que terá que ser forte para cuidar do seu pequeno”.