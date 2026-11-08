Magdeburg vence em casa e bate St Pauli por 4 a 1 na Bundesliga 2

Os gols dos donos da casa foram marcados por Mateusz Zukowski, Alselmo García MacNulty, Herbert Bockhorn aos 89, e Roko Simic

O Magdeburg bateu o St Pauli em casa por 4 a 1 pela 11ª rodada da Bundesliga 2, neste domingo (8).

Os gols dos donos da casa foram marcados por Mateusz Zukowski aos 27 minutos, Alselmo García MacNulty aos 48, Herbert Bockhorn aos 89, e Roko Simic já nos acréscimos do jogo, aos 91 minutos.

Já Eric Smith foi o único a anotar para o St Pauli, aos 58 minutos. No final do jogo, aos 82 minutos, Louis Oppie foi expulso do jogo e o time visitante jogou com um a menos.

O Magdeburg está em 4º lugar na tabela do campeonato com 20 pontos, enquanto St Pauli fica na 9ª colocação com 12 pontos.