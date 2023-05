Makelele, ex-Real Madrid, reforça que clube precisa defender Vini Junior de casos de racismo: ‘Também vivi isso’

Recentemente, atacante brasileiro foi vítima de racismo na Espanha

Reprodução / Twitter / UEFA Francês Makelele atuou no Real Madrid entre 2000 e 2003



O francês Claude Makelele, ex-jogador do Real Madrid, comentou nesta segunda-feira, 8, sobre os recentes casos de racismo sofrido pelo atacante Vinicius Junior, de apenas 22 anos. De acordo com ele, o clube espanhol precisa defender o atacante. O campeão da Champions League em 2001/02 também disse que a federação espanhola tem que estar atenta para dar todo suporte. “O clube precisa defendê-lo. A federação precisa se envolver mais nessas situações. Não é algo legal você ser um profissional, se esforçar com todo o seu coração e ser julgado pela cor. Também vivi isso”, se solidarizou, durante presença no Prêmio Laureus, o “Oscar do Esporte”, em Paris, na França. “Eu acredito que falamos sobre racismo muitas vezes. É um peso. São poucas pessoas, não podemos generalizar no futebol. Mas eu acho que precisamos entender, concentrar em sua performance. O mais importante é que ele está indo muito bem no Madrid”, acrescentou Makelele. O Real Madrid encara nesta terça-feira, 9, às 16 horas, o Manchester City, em jogo de ida pelas semifinais da Champions League.