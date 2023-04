Manchester City atropela Bayern de Munique e encaminha classificação para semi da Liga dos Campeões

Após um início de partida equilibrado, time de Pep Guardiola se impõe e mostra bastante oportunismo para criar larga vantagem no mata-mata

EFE/EPA/PETER POWELL Manchester City vence Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões



O Manchester City obteve um excelente resultado nesta terça-feira, 11, ao derrotar o Bayern de Munique por 3 a 0, na Inglaterra, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Após um início de jogo equilibrado, o time de Pep Guardiola se impôs e mostrou bastante oportunismo para criar uma larga vantagem no mata-mata. Primeiro, Rodri acertou um lindo chute de curva, no ângulo de Sommer, para abrir o marcador. Depois, os Citizens ampliaram em bela cabeçada de Bernardo Silva, que completou assistência de Erling Haaland. Por fim, o atacante norueguês fechou o placar, completando desvio de Stones para as redes – o centroavante é o artilheiro da Champions, com 11 tentos. Com o resultado, os ingleses se classificam às semifinais até mesmo com uma derrota por dois gols, no duelo de volta, na Allianz Arena – o embate está marcado para a próxima quarta-feira, 19. Quem avançar enfrentará o vencedor de Real Madrid x Chelsea. Do outro lado da chave, a Inter de Milão bateu o Benfica por 2 a 0, no Estádio da Luz, em Portugal. Napoli e Milan fazem o outro jogo das quartas de final.