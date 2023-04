Mauro Cezar Pereira diz que Flamengo deve ouvir ‘não’ de Jorge Jesus e já tem plano B 

Comentarista do Grupo Jovem Pan deu detalhes sobre a procura da diretoria flamenguista para encontrar um substituto para Vítor Pereira

Divulgação/Fenerbahçe Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe até o final da temporada europeia



O Flamengo decidiu que colocará Jorge Jesus como prioridade para substituir Vítor Pereira, oficialmente demitido nesta terça-feira, 11. De acordo com o comentarista Mauro Cezar Pereira, no entanto, o Rubro-Negro deverá escutar um “não” do atual comandante do Fenerbahçe (Turquia). Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o jornalista contou que a diretoria flamenguista sabe da dificuldade em recontratar o português. “O Flamengo precisa de um ‘não’ do JJ para acalmar a torcida, embora isso não vá funcionar. Ele já disse ‘não’ em 2021 e no ano passado. Eles vão atrás do Jorge Jesus e sabem que vão ser recusados. O time está a 10 jogos do término do Campeonato Turco e se classificou à semifinal da Copa da Turquia, onde é favorito. O Jesus está louco por um troféu, já que não ganha nada desde que saiu do Brasil. Ele tem dois meses de trabalho e está em duas frentes. Ele não vem agora. Eu duvido! Depois da temporada, ele viria. Ainda assim, são dois meses e não dá pro Flamengo esperar… Até lá já foram várias rodadas da Libertadores e do Brasileiro”, informou.

Mauro Cezar Pereira, então, revelou que o presidente Rodolfo Landim, o vice Marcos Braz e outros membros da alta cúpula do Flamengo já definiram um plano B. Trata-se do argentino Jorge Samapoli, livre no mercado da bola desde o final de março, quando foi demitido pelo Sevilla devido aos maus resultados na Espanha. “Se não fechar com o Jorge Jesus, o nome é Jorge Sampaoli. Não tem Tite, não tem outro nome. Eu diria o seguinte: com a demissão do Vítor Pereira, os diretores vão atrás dos dois. Vão procurar o Jesus, que vai recusar. E já vão falar com o Sampaoli, que é um nome factível. Ele está livre no mercado, gosta de morar no Rio de Janeiro, já treinou dois times brasileiros e tem a aprovação do Landim”, declarou.

