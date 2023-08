Manchester City e Sevilla disputam final da Supercopa da Uefa nesta quarta-feira

Campeões da Liga dos Campeões e Liga Europa se enfrentam na Grécia, a partir das 16h

Divulgação/ Uefa.com Manchester City e Sevilla buscam primeiro título da temporada



Após estreias em seus campeonatos nacionais, Manchester City e Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira, 15, em Atenas (Grécia), às 16h (horário de Brasília), pela Supercopa da Uefa que reúne os vencedores das últimas edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O time inglês, que se sagrou campeão europeu pela primeira vez em junho, em Istambul, chega para desafiar a equipe espanhola, mais modesta, mas especialista em surpreender nos torneios europeus. Do lado espanhol, a equipe de José Luis Mendilibar tem como peças principais Jesús Navas, o goleiro marroquino Yassine Bono, Ivan Rakitic e o atacante Youssef En-Nesyri. Pelos ingleses, Pep Guardiola tem um desfalque de peso. Kevin de Bruyne lesionou a coxa no jogo de estreia da Premier League e ficará de fora dos gramados por quatro meses. O triunfo dos Citizens está no ataque, com Haaland, e em uma defesa sólida. No Brasil, o jogo terá transmissão da TNT Sports.

*Com informações da AFP