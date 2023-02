Manchester City escorrega e Arsenal retoma a liderança da Premier League

24ª rodada ainda teve vitória do Liverpool, derrota do Chelsea e jogador saindo de ambulância

Reprodução/ twitter @NFFC City levou o empate do Nottingham Forest aos 39 do segundo tempo



A Premier League segue rendendo fortes emoções em uma das temporadas mais legais dos últimos anos. Após a vitória no meio da semana, o Manchester City tinha chegado à liderança após meses. Mas essa retomada não durou nem três dias. Neste sábado, 18, a equipe de Pep Guardiola ficou no empate com o Nottingham Forest por 1 a 1 e viu o Arsenal retomar a ponta após vencer o Aston Villa, mais cedo, por 4 a 2. O jogo no City Ground teve domínio dos Citizens no primeiro tempo e aos 41, Bernardo Silva marcou um golaço de fora da área. As coisas mudaram na segunda etapa com as mudanças de Guardiola e aos 39 minutos, Chris Wood deixou tudo igual. Já o duelo no Villa Park teve mais emoção. O Aston Villa saiu na frente aos 5 minutos, com Watkins. Aos 16, Saka deixou tudo igual. No entanto, ainda no primeiro tempo, Philippe Coutinho recolocou os donos da casa em vantagem. Com o ‘fantasma’ de três jogos sem vencer, o Arsenal mudou de postura e na segunda etapa, aos 16 minutos, Zinckenko empatou. Nos acréscimos, Emiliano Martínez fez contra e Martinelli apareceu para fazer o 4º. Sendo assim, o Arsenal tem 54 pontos (e um jogo a menos) e o City, 52.

Chelsea perde; Liverpool vence

Ainda neste sábado, 18, pela 24ª rodada, o Chelsea perdeu para Southampton por 1 a 0, gol de Ward-Prowse de falta. Porém, a partida ficou marcada por um momento dramático. O lateral Azpilicueta foi atingido na cabeça e caiu desacordado na grande área. Ele foi retirado de ambulância do gramado e levado para o hospital para exames, mas saiu consciente. Numa temporada de altos e baixos, o Liverpool venceu o Newcastle por 2 a 0 gols de Núñez e Gakpo. Do BIG 6, Manchester United e Tottenham entram em campo amanhã. Os Red Devils enfrentam o Leicester City às 11h (horário de Brasília) e os Spurs encaram o West Ham às 13h30. O United é o 3º na tabela, e o Tottenham 5º.