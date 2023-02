Tribunal vai analisar pedido de liberdade provisória de Daniel Alves nesta quinta-feira

A audiência não vai contar com a presença do jogador, apenas com os advogados das partes envolvidos

EFE/ Antonio Lacerda Daniel Alves está preso em Barcelona desde 20 de janeiro



O Tribunal de Barcelona vai analisar nesta quinta-feira, 16, o pedido de liberdade provisória de Daniel Alves, detido desde 20 de janeiro por supostamente agredir e estuprar uma mulher de 23 anos. De acordo com o jornal espanhol “La Vanguardia”, a audiência não vai contar com a presença do jogador, apenas com os advogados das partes envolvidos. Segundo a matéria, a sessão servirá para o debate e ponderação de cada uma das partes e apurar se a defesa do atleta, encabeçada pelo advogado Cristobal Martell, oferece garantias para responder às acusações em liberdade. O lateral direito de 39 anos foi preso sob a alegação de risco de fuga. Ester Garcia, advogada que representa a denunciante, mantém o argumento.

Os advogados de Daniel Alves entraram com recurso no fim de janeiro. A defesa de alegou que o jogador tem residência na Catalunha e possui algumas empresas no país europeu. Outro argumento é o fato que o contrato com o Pumas (México) foi rescindido e, desta forma, o acusado não teria obrigação de retornar ao país norte-americano. A defesa ainda afirma que o atleta está disposto a entregar seu passaporte espanhol, pagar uma fiança elevada ou comparecer frequentemente ao tribunal e até usar tornozeleira eletrônica. Recentemente, os representantes também disseram que o brasileiro sofreu uma “queda significativa de renda”” e não teria mais risco de fuga da Espanha. Já no início deste mês, porém, O Ministério Público da Espanha se manifestou contrário à libertação provisória. O órgão apresentou uma petição ao Tribunal de Instrução 15 de Barcelona solicitando que o jogador de 39 anos continue detido no Centro Penitenciário de Brians 2. Além disso, o MP rechaça medidas cautelares, como apreensão do passaporte, comparecimentos diários perante o juiz e uso de pulseira eletrônica. Vale ressaltar que o Brasil não extradita brasileiros, o que poderia livrar o jogador da Justiça espanhola em caso de fuga ao país.

Na semana passada, de acordo com matéria publicada pelo jornal espanhol “El Periódico”, os resultados do Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses mostraram que houve penetração do jogador na mulher que o denuncia. Segundo apuração do diário local, os restos de sêmen coletados das amostras intravaginais da vítima são mesmo do atleta de 39 anos. Além disso, o DNA do lateral direito bateu com as amostras de sêmen encontradas na roupa íntima da denunciante, no chão do banheiro da discoteca e no vestido que a jovem entregou à perícia quando formalizou a queixa. Daniel Alves mudou de versões três vezes desde o caso vir à tona. Inicialmente, a lenda do Barcelona disse que não conhecia a mulher que o acusa. Depois, o jogador afirmou que a jovem havia feito apenas sexo oral nele. Por fim, o jogador com longa passagem pela seleção brasileira, segundo o jornal “El Tiempo”, confirmou a penetração, mas reiterou que o ato aconteceu de maneira consensual. A jovem de 23 anos, por sua vez, diz ter sido abusada e violentada por Dani em uma boate, no dia 30 de dezembro do ano passado, na Catalunha. Além do depoimento, ela conta com vídeos de câmeras de segurança do local e exames de corpo de delito para provar o crime — a mulher não busca ser indenizada.

*Com informações do Estadão Conteúdo