Manchester City se acerta com carrasco do Brasil na Copa, diz jornalista

Equipe de Pep Guardiola teria acordo com craque, mas enfrenta resistência do atual time do jogador, que pede 100 milhões de Euros

Reprodução/Instagram @josko_gvardiol Gvardiol (dir) foi um dos destaques da Croácia na Copa e é visto como uma das maiores promessas da posição



Depois de uma grande temporada, com direito a título inédito da Champions League, o Manchester City já está atuando no mercado para garantir reforços. O alvo da vez é o zagueiro croata Gvardiol, carrasco do Brasil na Copa do Mundo. O defensor de 21 nos defende o RB Leipzig, da Alemanha, e o clube atual parece ser o principal impasse na negociação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o clube alemão quer 100 milhões de Euros (R$ 523 milhões) para negociar o zagueiro, que é visto como uma das maiores promessas da posição. A intenção do clube é evitar a saída precoce do defensor e mantê-lo em seu elenco por mais um ano. Ainda segundo Romano, o técnico do City, Pep Guardiola, vê Gvardiol como um grande reforço para a defesa dos Citizens, que já tem nomes como Stones, Ruben Dias, Akanji e Walker.