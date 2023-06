Palmeiras x Botafogo: Abel Ferreira tenta manter freguesia contra Luís Castro para se aproximar da liderança 

Duelo entre os dois primeiros colocados do Brasileirão acontece a partir das 16h deste domingo

Montagem sobre fotos: DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO e ROBSON MAFRA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira nunca perdeu para Luís Castro



Palmeiras e Botafogo se enfrentam a partir das 16h deste domingo, 25, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda não ser considerado uma “final antecipada”, o duelo será um encontro entre os dois primeiros colocados. Após sofrer a primeira derrota no torneio, diante do Bahia, no meio de semana, o Alviverde viu o Glorioso abrir cinco pontos de vantagem na ponta da tabela de classificação. O torcedor palmeirense, por outro lado, pode ficar esperançoso para a partida. Além de contar com os retornos de Weverton, Raphael Veiga e Rony, que estavam a serviço da seleção brasileira, o clube tem um técnico que costuma ganhar de Luís Castro, comandante da Estrela Solitária. Desde que se tornaram treinadores profissionais, os lusitanos já mediram forças seis vezes, sendo quatro em Portugal e duas no Brasil. Abel Ferreira levou a melhor em cinco oportunidades, enquanto a outra partida terminou empatada.

Em sua primeira temporada no comando do time profissional do Braga, Abel Ferreira encarou o experiente Luís Castro, então no Chaves, em duas oportunidades. No primeiro turno da Liga Portuguesa, o atual comandante do Palmeiras levou a melhor em jogo duro, vencido pelo placar mínimo. No returno, porém, o novato aplicou um “chocolate”, ganhando por 4 a 1, como visitante. Na temporada seguinte, os lusitanos se encontraram mais duas vezes na competição nacional. Desta vez, Castro estava à frente do Vitória Sport Clube e deu mais dificuldades para o compatriota. Primeiro, as equipes empataram em 1 a 1. Na volta, vitória do Braga por 1 a 0. No Brasil, os duelos aconteceram em 2022, ano de estreia do botafoguense no futebol local. Nas duas ocasiões, o Verdão ganhou com extrema facilidade (veja o retrospecto geral abaixo).

Para o clássico nacional entre os líderes do Brasileirão, Abel Ferreira terá boas novidades. Além do trio que estava na seleção brasileira, o lateral Joaquín Piquerez também volta ao Palmeiras após servir o Uruguai. O único problema é a ausência de Gabriel Menino, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. Assim, um provável time tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Do lado do Botafogo, Luís Castro deve manter a base que derrotou o Cuiabá. A equipe deve entrar em campo com: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Víctor Sá, Júnior Santos e Tiquinhos Soares.

Confira o histórico de confrontos entre Abel Ferreira e Luís Castro