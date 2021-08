Manchester City suspende lateral-esquerdo Mendy após acusações de estupro

Denúncias foram feitas por três pessoas maiores de 16 anos sobre fatos supostamente ocorridos entre outubro de 2020 e agosto de 2021, segundo detalharam fontes policiais em comunicado

Reuters/Carl Recine Benjamin Mendy está sendo acusado de estupro



O Manchester City informou nesta quinta-feira, 26, a suspensão do lateral Benjamin Mendy, investigado após receber quatro acusações formais de estupro e uma de agressão sexual. O lateral, de 27 anos, permanece sob custódia policial e deverá comparecer na sexta-feira a um tribunal em Chester, no noroeste da Inglaterra. As acusações contra Mendy se baseiam nas denúncias de três maiores de 16 anos em relação a fatos supostamente ocorridos entre outubro de 2020 e agosto de 2021, segundo detalharam fontes policiais em comunicado. A polícia lembrou que o acusado “tem direito a um julgamento justo” e que é “muito importante” que não sejam compartilhados comentários nem informações online que possam comprometer o caso na justiça. Em comunicado, o City afirmou que “o assunto está sujeito a um processo legal e, portanto, o clube não pode fazer mais comentários até que o processo seja concluído.”

*Com informações da EFE