Jorginho, do Chelsea, é eleito o melhor jogador da Uefa na temporada 2020/21

A Uefa realizou nesta quinta-feira, 26, a sua tradicional festa de gala, em Istambul, na Turquia. Além de sortear os grupos da Liga dos Campeões 2021/22, a entidade também premiou os melhores da última temporada. Campeão europeu por time e seleção, o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, do Chelsea e da seleção italiana, ganhou na categoria masculina. Já entre as mulheres, Alexia Putellas, do Barcelona, foi a grande vencedora. Thomas Tuchel, do Chelsea, levou o troféu de principal técnico, enquanto Lluis Cortes, do Barcelona, levou no feminino. Único brasileiro concorrendo, Ederson, do Manchester City, perdeu para Mendy na categoria entre os goleiros da Champions.

“Obrigado a todos, infelizmente não posso estar aí pelas restrições. Mas estou muito feliz com essa premiação, não posso não agradecer a todos que contribuíram para isso ter acontecido. O agradecimento é para todos que me ajudaram nessa temporada, aos torcedores, aos jogadores, ao técnico e todas as pessoas que não acreditaram em mim, porque vocês me motivaram a trabalhar mais”, disse Jorginho. Vale lembrar que, na votação, participaram os 24 treinadores da Eurocopa, os 80 técnicos da Liga dos Campeões da Europa e Liga Europa, além de 55 jornalistas de cada país membro da Uefa.

Vencedores:

Jogador do ano masculino: Jorginho (Chelsea)

Jogador do ano feminino: Putellas (Barcelona)

Treinador masculino do ano: Tuchel (Chelsea)

Treinador do ano feminino: Cortés (Barcelona)

Goleiro da Liga dos Campeões: Mendy (Chelsea)

Defensor da Liga dos Campeões: Rúben Dias (Manchester City)

Meio-campista da Liga dos Campeões: Kanté (Chelsea)

Atacante da Liga dos Campeões: Haaland (Borussia Dortmund)

Goleira da Liga dos Campeões: Paños (Barcelona)

Defensora da Liga dos Campeões: Paredes (PSG)

Meio-campista feminina da Liga dos Campeões: Putellas (Barcelona)

Atacante Feminina da Liga dos Campeões: Hermoso (Barcelona)