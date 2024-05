Manchester United decide demitir Ten Hag após a final da Copa da Inglaterra

Partida contra o rival Manchester City será realizada neste sábado, em Wembley; Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Graham Potter e Thomas Frank são os favoritos para suceder holandês

O Manchester United já está pensando na próxima temporada antes mesmo do último jogo da atual. O clube inglês decidiu demitir o treinador Erik Ten Hag, independentemente do resultado da final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, segundo a imprensa inglesa. O duelo contra o rival, que será realizado neste sábado (25), às 11h (de Brasília), no mítico estádio Wembley, marcará a despedida do comandante à frente dos Red Devils. O holandês chegou ao United em 2022 e comandou o time por duas temporadas. Na primeira, conquistou o título da Copa da Liga Inglesa, ficou em terceiro no Campeonato Inglês e foi vice-campeão da Copa da Inglaterra. No entanto, nesta temporada, o desempenho do treinador degringolou. Com uma campanha irregular na Premier League e eliminação na fase de grupos da Champions League, o Ten Hag não conseguiu encontrar soluções para o time. Os favoritos para assumir o cargo são Thomas Tuchel, ex-Bayern de Munique, Mauricio Pochettino, ex-Chelsea, Kieran McKenna, do Ipswich Town, Graham Potter, ex-Chelsea e Brighton, e Thomas Frank, atual treinador do Brentford.

