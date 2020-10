Manchester United estaria disposto a pagar R$ 1, 3 bilhão por dupla do Borussia Dortmund

Jadon Sancho e Erling Haaland são vistos como ‘o presente e o futuro do futebol’ no Red Devils

REUTERS/Ina Fassbender 24 de agosto de 2020 Sancho e Haaland são os destaques do Borussia Dortmund desde a última temporada



O Manchester United pode fazer uma oferta devastadora para o Borussia Dortmund na próxima janela de transferências. Segundo o site The Athletic, o time inglês está disposto a pagar 200 milhões de euros (R$ 1.328 bilhões, na cotação atual) pela contratação de Jadon Sancho e Erling Haaland, jogadores que a equipe vê como o “presente e o futuro do futebol”. O valor seria distribuído em 75 milhões pelo atacante norueguês e 125 milhões pelo meia inglês de 20 anos.

A contratação de Haaland é um pedido do técnico Ole Gunnar Solskjaer, que trabalhou com ele na época do Molde na temporada 2017/18. Essa seria a segunda tentativa dos Red Devils pelo jogador de 20 anos que rejeitou a equipe na época que saiu do Salzburg por acreditar que o time não cumpriu suas exigências financeiras. O contrato com o Dortmund vai até 2024. A transferência de Sancho quase foi concretizada na janela de transferências de verão, mas o negócio não foi para frente. O meia quer retornar ao país de origem e esse seria o trunfo do United. O vínculo dele com a equipe alemã vai até 2023.