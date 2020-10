Arrogante? Daniel Alves responde críticas de torcedores do São Paulo

Torcida tem pegado no pé do jogador pela queda de rendimento em campo; veja o que ele falou

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Daniel Alves tem sido muito criticado por torcedores



As coisas para Daniel Alves não estão fáceis no São Paulo Futebol Clube. O atleta tem recebido diversas críticas por parte dos torcedores e até de profissionais do esporte pela queda de rendimento em campo. O meia não marca há 13 jogos e, no empate de ontem por 2 a 2 com o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Daniel foi o segundo jogador que mais errou passes (13) somente ficando atrás de Reinaldo, com 19 erros. O perfil @resenhaspfc publicou essas estatísticas no Instagram e recebeu um comentário do próprio atleta. “Esse cara não joga nada, só joga porque é dono do São Paulo!”, escreveu.

O comentário repercutiu nas redes sociais e aumentou a pressão e a carga negativa em cima do atleta. “O que falta é humildade para reconhecer os próprios erros”, escreveu um. “O tempo que ele usa com resposta engraçadinha ele podia ir treinar bater faltas”, disse outro. Muitos também pediram a saída do atleta da equipe. O tema foi debatido no programa Papo de Setorista, da Jovem Pan.

Dono do time?

Também nesta segunda-feira, 26, o comentarista Marcio Spimpolo criticou Daniel Alves. “O Daniel Alves está jogando mal, nunca é substituído e é o dono do time. Ele faz o que quer porque escolheu o técnico. Então, tem muita coisa errada. Imagino que o torcedor não tenha nenhuma confiança de chegar longe da Copa do Brasil, competição que ele não tem”, disparou. Confira na íntegra o comentário do profissional da Jovem Pan.