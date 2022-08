Atuação de gala na estreia do Campeonato Francês rende elogios a Neymar: ‘Jogador único’

Atacante brasileiro foi eleito o melhor em campo contra o Clermont e recebeu nota 9 do jornal francês L’Equipe: ‘Recuperou completamente sua magia’

EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN Neymar soma três gols e três assistências em dois jogos oficiais na atual temporada



A goleada do Paris Saint-Germain (PSG) na estreia do Campeonato Francês foi especial para o atacante Neymar. Autor de um gol e três assistências na partida contra o Clermont, fora de casa, o craque da seleção brasileira foi eleito o melhor em campo pelo jornal L’Equipe, com nota 9, e recebeu elogios do veículo francês. “Quando está neste nível, Neymar é um jogador único. Três assistências, um gol e a impressão de que, após um longo tempo, o brasileiro recuperou completamente sua magia. Nesta função, entre as linhas de marcação, Ney pode usar sua aceleração e sua capacidade de dar o último passe. Também confirmou que pode fazer esforços defensivos. Um deleite”, escreveu o periódico. Na comemoração do primeiro gol, o jogador homenageou Jô Soares, que morreu aos 84 anos, na sexta-feira, 5. O camisa 10 foi até a câmera e fez o gesto de “beijo do gordo”, que ficou tão famoso no fim de todos os programas do apresentador. Em dois jogos oficiais na temporada pelo PSG, Neymar tem três gols e três assistências. Os outros dois tentos foram marcados no domingo, 31, contra o Nantes, em duelo válido pela Supercopa da França. Na ocasião, o brasileiro converteu uma cobrança de pênalti e marcou um golaço de falta. A próxima partida será no sábado, 13, contra o Montpellier, pela segunda rodada do Francês.